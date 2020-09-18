Аферист, лишивший шестерых южноуральцев жилья, предстанет перед судом

В суд направили уголовное дело о хищении имущества южноуральцев на сумму свыше 4 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на мошенничество и мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах.

Установлено, что с марта 2017 по ноябрь 2018 года челябинец, действуя самостоятельно, а также в составе группы лиц по предварительному сговору на территории Челябинска и Челябинской области, совершил ряд хищений имущества уральцев.

Так, под предлогом оказания помощи в получении заемных средств, мужчина содействовал в заключении между ними и подысканными инвесторами договоров займа денежных средств и договоров залога квартиры.

Зная размер суммы, необходимой заемщику, мошенник уговаривал своих клиентов получить больше необходимого, после чего предлагал заключить с ним договор займа на мнимовыгодных условиях, согласно которым должен был вернуть вложенные средства с процентами. Получив деньги, распоряжался ими по своему усмотрению.

При этом аферист знал, что обратившиеся к нему люди в силу юридической неграмотности и социального положения не смогут погасить крупную сумму займа, а инвесторы обратятся в суд с целью взыскания задолженности и заложенное имущество будет реализовано.

По второй схеме он совершал преступления с соучастниками. Согласно отведенной ему роли, подыскивал из числа обратившихся к нему за оказанием помощи в получении кредита южноуральцев, имеющих в собственности квартиры, затем убеждал их проехать в МФЦ, где под предлогом заключения договора займа и договора залога квартиры, с соучастником, выступавшим в роли инвестора, уговаривал подписать договоры купли-продажи квартир.

В результате мошеннических действий 11 южноуральцам причинен ущерб на общую сумму свыше 4 миллионов рублей, при этом шестеро из них лишились жилья.

«Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В отношении пяти соучастников уголовное дело расследуется СЧ СУ УМВД России по Челябинску», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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