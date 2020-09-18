Минздраву Челябинской области всучили «левый» препарат вместо лекарства против рака

Южноуральский минздрав потребовал включить в реестр недобросовестных поставщиков компанию, продавшую ему препарат неизвестного происхождения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, министерства здравоохранения региона пожаловалось на действия ООО «ФАРМРЕГИОН».

По словам представителей ведомства, компания должна была поставить в регион «Трастузумаб эмтанзин», предназначенный для лечения рака молочной железы с метастазами. Но не справилась с этой задачей.

«Исходя из содержания товарной накладной, ООО «ФАРМРЕГИОН» заказчику поставлен лекарственный препарат с торговым наименованием «Кадсила» (РУ № ЛП-002692 от 31.10.2014; вторичная/потребительская упаковка, производитель (выпускающий контроль качества) – АО «ОРТАТ» (Россия)", – сообщили в минздраве.

Однако АО «ОРТАТ» направил в региональное правительство письмо, где говорилось, что ни у предприятия, ни у его официального дистрибьютора «Фармрегион» этот препарат не покупал. После этого специалисты проверили поставленные упаковки с помощью мобильного приложения «Честный знак», которое позволяет получить доступ к информации о препарате, закодированном производителем. По результатам проверки мобильное приложение выдало ошибку прочтения всех упаковок.

В связи с этим минздрав запросил у подрядчика подробных пояснений о приобретении препарата «Кадсила» в отношении каждого уникального кода: отчет о движении, документы, подтверждающие соблюдение поставщиком необходимого температурного режима при хранении и перевозке препаратов с момента их приобретения до передачи в адрес заказчика и проч.

Однако, компания в разумные сроки не представила необходимые документы. При этом, каких-либо действий по замене товара поставщик также не предпринял.

«С учетом указанных обстоятельств, антимонопольный орган пришел к выводу, что ООО «ФАРМРЕГИОН» не предприняты все необходимые и разумные меры с целью исполнения контракта, и включение общества в реестр недобросовестных поставщиков в данном случае является необходимой мерой его ответственности», – заявили в антимонопольном ведомстве.

Более того, согласно сведениям из единой информационной системы https://zakupki.gov.ru, компания уже находится в реестре недобросовестных поставщиков – с 10 июля нынешнего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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