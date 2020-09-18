В детские сады Челябинской области поставляли просроченную «молочку»

В детские сады Октябрьского района поставляли просроченную молочную продукцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, нарушения выявила ведомственная мониторинговая группа отдела внутреннего ветеринарного надзора при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий».

«15 сентября были установлены факты сертификации продукции с истекшим сроком годности в работе предприятия индивидуального предпринимателя Рожненко О.О. (село Маячное Октябрьского района)", – рассказали в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, ответственный за оформление ветеринарных справок сотрудник подготовил электронные ветеринарные сопроводительные документы на молочную продукцию с истекшим сроком годности, которая была направлена в детские сады Октябрьского района.

Так, 22 августа оформлены эВСД на 6,3 килограмма йогурта, 3 килограмма напитка «Снежок» и 1 килограмм творога. Для всех продуктов срок годности истек.

После этого просрочку отправили в детские сады деревень Шишминка и Шипкино.

Региональным управлением Россельхознадзора в адрес индивидуального предпринимателя сделано предупреждение, по данным фактам проводится подготовка по оформлению дела по привлечению к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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