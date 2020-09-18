В Магнитогорске 14-летняя девочка пырнула ножом подростка

В Челябинской области выясняют подробности поножовщины в компании подростков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в среду, 16 сентября, в одной из квартир Магнитогорска.

Компания подростков распивала спиртные напитки, когда между 14-летней школьницей и 15-летним парнем вспыхнула ссора. Что не поделили молодые люди, пока неизвестно. Но в пылу ссоры девушка схватила нож и ударила юношу.

Подробности ЧП выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.09.20

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