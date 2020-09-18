В Магнитогорске перевернулась маршрутка, пострадали пассажиры

В Магнитогорске перевернулась маршрутка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,авария произошла сегодня в 18:40 на перекрестке улиц Вознесенской и Завенягина. Водитель Skoda Yeti разворачивался на перекрестке, но не пропустил двигавшийся во встречном направлении маршрутный автобус ГАЗ Луидор.

От удара маршрутка завалилась на бок, пострадали девять пассажиров, в том числе – ребенок.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 18.09.20

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