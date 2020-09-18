В центре Челябинска снова кинулись устанавливать дорожные ограждения

Стоянку у элитной гимназии, где учится сын южноуральского губернатора, обнесли забором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» на сей раз огородили тротуар вдоль гимназии №80, что по улице Елькина, где учатся сын губернатора Челябинской области Алексея Текслера, а также дети других высокопоставленных чиновников регионального правительства. Об этом сообщил общественник Лев Владов в telegram-канале «Челябинский урбанист».

«Когда губернатор Текслер переехал в Челябинск, он записал сына в 80-ю гимназию на улице Елькина. После этого дорожники стерли пешеходный переход в ста метрах от ее входа, – напомнил челябинец. – А неделю назад чиновники озаборили парковку перед гимназией. Теперь губернатор не сможет записать новый первосентябрьский ролик – ему придется перелезать через забор после парковки, а это будет выглядеть странно».

При этом интересно, что еще в ноябре прошлого года глава региона заявлял по поводу дорожных ограждений: «Нужно убрать эти заборы». Не прошло и года, как «эти заборы» появились у школы, которую посещает его сын.

«Когда Текслер начал давать первые интервью в качестве врио губернатора, мне вначале показалось, что он из «наших» – понимает, насколько уродливы и бессмысленны повсеместные заборы, что предыдущая власть проводила дикую, античеловеческую дорожную политику, которую нужно радикально менять, – разочарованно вспоминает урбанист. – Но за год мэрства Котовой и губернаторства Текслера дорожная политика осталась прежней. В центре сняли немного заборов вдоль газонов и перевезли их в Ленинский район. Не появилось ни одного нового пешеходного перехода. Старые не стали безопаснее. Дороги не стали комфортнее и менее стрессовыми».

Конечно, губернатор не должен следить за улицами конкретного муниципалитета, признает горожанин. «Но, кажется, у Котовой тоже не получается менять ситуацию (не понимаю, что ей мешает)», – недоумевает Лев Владов.

Впрочем, вопрос «что ей мешает» можно присоединить к недавнему недоумению того же общественника по поводу тесных отношений челябинской мэрии с исправительной колонией №2. Ведь, как отмечали урбанисты в августе нынешнего года в информации по поводу неуместных и неоправданных заборов в Ленинском районе Челябинска, работы по установке дорожных ограждений по всему городу также отданы на откуп тюрьме.

Но не только новыми заборами прославилась элитная гимназия. Похоже, власти, вообще, поставили перед собой задачу максимально усложнить подходы горожан к учебному заведению. «Там же, на пешеходном переходе к школе, сделали «офигенного» лежачего полицейского так, что занижения все пошли псу под хвост. Жена с коляской там часто ходит, раньше было удобно, теперь мучается», – делится в соцсетях наблюдением один из челябинцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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