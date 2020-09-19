Число южноуральцев, больных коронавирусом, превысило три тысячи человек

В Челябинской области все больше разрыв между числом заболевших и выздоровевших от COVID-19 за сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 18 сентября в регионе подтверждено 15850 случаев заболевания COVID-19 (+ 81 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники – 3 человека). Классов, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 – 1.

Больных COVID-19 – 3006 человек.

За прошедшие сутки выписаны 20 человек. Всего 12359 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Скончалось 2 человека. Все – от хронических заболеваний (ковид сопутствующий).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.09.20

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