В Челябинской области еще семь школьников заразились COVID-19

Число заразившихся коронавирусом южноуральцев вплотную подошло к 16 тысячам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 18 сентября в регионе подтверждено 15930 случай заболевания COVID-19 (+ 80 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники – 7 человек). Классов, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 – 1.

Больных COVID-19 – 3065 человек.

За прошедшие сутки выписаны 17 человек. Всего 12376 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Скончалось 4 человека. Все – от хронических заболеваний (ковид сопутствующий). Самой старшей пациентке было 99 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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