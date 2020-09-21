В Челябинской области выпал первый снег

В горных районах Южного Урала выпал снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в ночь на понедельник, 21 сентября, в регионе прошли осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом (0,3-13,0 миллиметров). Метеостанция Златоуст отметила установление временного снежного покрова высотой 1 сантиметр.

Также, по сообщениям в социальных сетях, снег выпал в Саткинском районе и Верхнем Уфалее.

Между тем, в Челябинске власти пока не планируют объявлять о начале отопительного сезона. По словам заместителя главы города по ЖКХ Александра Астахова, среднесуточные температуры еще не опустились к отметке +8 градусов по Цельсию. Более того, согласно прогнозам, в выходные снова ожидается некоторое потепление.

Челябинск, Виктор Елисеев

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