Мэр Челябинска потребовала не пускать в магазины горожан без масок

Власти Челябинска не знают, как заставить горожан носить маски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Челябинска Наталья Котова потребовала активизировать проверки соблюдения масочного режима в торговых учреждениях и общественном транспорте. Об этом чиновница заявила на традиционном аппаратном совещании.

«Число проверок должно возрасти в разы. Последние проверки показали, что масочный режим не соблюдается в транспорте, в торговле. Сотрудники, как правило, в масках, а жителей никто не останавливает», – посетовала Наталья Котова.

Заместитель главы города по экономике Олег Извеков признает, что посетители магазинов, действительно, все прохладнее относятся к соблюдению масочного режима. «Надо просто не пропускать без масок», – заявила в ответ на это замечание мэр Челябинска.

Впрочем, формально и сейчас посещение общественных мест, включая торговые точки, без медицинской маски запрещено – об этом говорят объявления, размещенные на входных группах учреждений. Но челябинцы, уставшие от режима ограничений, просто игнорируют эти требования. К тому же и сотрудники тех же магазинов зачастую используют средства индивидуальной защиты формально, по принципу «лишь бы было», а выполняет ли маска свою защитную функцию (для этого она должна быть надета четко по правилам) – не важно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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