Число южноуральцев, заразившихся COVID-19, превысило 16 тысяч человек

В Челябинской области растет число больных коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 21 сентября в регионе подтверждено 16007 случаев заболевания COVID-19 (+ 77 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники – 7 человек). Классов, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 – 1.

Больных COVID-19 – 3115 человек.

За прошедшие сутки выписаны 24 человек. Всего 12400 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Скончалось 3 человека. Все – от хронических заболеваний (ковид сопутствующий).

Челябинск, Виктор Елисеев

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