Несколько вузов Челябинска предупредили о минировании

В несколько вузов Челябинска пришли сообщения о минировании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники силовых структур и экстренных служб проверяли в первой половине 21 сентября корпуса Южно-Уральского и Челябинского государственных университетов, а также Уральского социально-экономического института. Горожане сообщают об этом в социальных сетях.

На время проверок студенты и сотрудники вузов были эвакуированы из зданий. Причиной визитов силовиков стали сообщения о минировании, полученные руководством вузов.

Известно, что в ЧелГУ экстренные службы побывали во всех корпусах. В ЮУрГУ проверка проводилась в главном корпусе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.09.20

ФАС снова обвинила Booking.com в ущемлении интересов гостиниц. / Число южноуральцев, заразившихся COVID-19, превысило 16 тысяч человек. / Мэр Челябинска потребовала не пускать в магазины горожан без масок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»