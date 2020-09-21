Экс-замминистра строительства Челябинской области не смогла выйти из СИЗО

Бывшая высокопоставленная чиновница Южного Урала не смогла оспорить решение о продлении содержания в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 21 сентября, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката бывшего замглавы регионального минстроя Татьяны Антоновой, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска о продлении ей меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 декабря 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Напомним, чиновницу задержали 3 апреля. Ей предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2016-2017 годах чиновница получила от заместителя генерального директора коммерческой организации 2,2 миллиона рублей за совершение действий по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.

30 августа Тракторозаводский районный суд продлили срок содержанию ее под стражей. Защита челябинки обжаловала постановление, попросив избрать в отношении Антоновой более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста либо залога в размере до 1 миллиона рублей.

Однако суд в удовлетворении апелляции отказал. Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.09.20

Суд отказал в защите чести экс-мэру Миасса, пожаловавшемуся на сотрудников СКР. / «У нас проблемы не с пандемией». Кудрин объяснил причину замедления российской экономики. / Экономический кризис в России: потребительский спрос упал почти на 7%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»