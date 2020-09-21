На Южный Урал доставили пробную партию вакцины от коронавируса

Первая партия вакцины от COVID-19 прибыла в Челябинскую область.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую партию вакцины от новой коронавирусной инфекции вошло 42 дозы. Об этом сообщила вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Такие небольшие партии Минздрав России направил каждому региону. Их доставка должна была проверить, как будут работать все логистические цепочки по распространению препарата.

«Данная партия будет использована для добровольной вакцинации медицинских работников и разойдется по трем крупным муниципалитетам Челябинской области: Челябинск, Магнитогорск и Миасс», – уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Уже в ближайшее время на Южный Урал должны поступить еще три тысячи доз вакцины. Первыми прививки получат медики, работающие в «красной» зоне. По информации министерства здравоохранения Челябинской области, на госпитальных базах (в той самой «красной» зоне) в настоящее время задействованы порядка 2 тысяч 600 сотрудников. Впрочем, многие из них уже переболели COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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