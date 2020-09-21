В суд направили дело в отношении челябинца, дважды переехавшего пенсионерку

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на пенсионерку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-ленего жителя Челябинска, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия вечером 25 марта 2018 года челябинец, управляя автомобилем «ВАЗ 21140», будучи пьян, при движении задним ходом сбил 88-летнюю пенсионерку, а затем вновь переехал при движении вперед, после чего с места ДТП скрылся.

В результате ДТП женщина получила повреждения, от которых спустя месяц скончалась в больнице.

Уголовное дело расследовано СО по ДТП ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.

Направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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