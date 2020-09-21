Заведующая детским садом в Челябинске ответит за сломанный палец воспитанницы

В Челябинске прокуратура поставила вопрос об ответственности заведующей детским садом после несчастного случая с воспитанницей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска провело проверку соблюдения законодательства об образовании в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении.

Установлено, что 30 июля нынешнего года в детском саду мальчик прищемил дверью палец 3-летней девочке. В результате, ребенок получил открытый перелом ногтевой фаланги пальца. При этом воспитаннице даже не оказали первой помощи пострадавшей. Родители девочки впоследствии самостоятельно обратились за медицинской помощью.

По результатам проверки в отношении руководителя образовательной организации возбуждено дело об административном правонарушении, а также объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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