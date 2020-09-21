Южноуральцев предупредили о возможных отключениях телесигнала

В десяти городах и районах Южного Урала возможны кратковременные отключения телерадиоканалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, перерывы в телерадиовещании связаны с проведением плановых профилактических работ.

В период с 21 по 27 сентября кратковременные отключения телерадиовещания возможны в поселках Кропачево Ашинского района, Межозерный Верхнеуральского района, Зауральский Еманжелинского района, Фершампенуаз, Южный и Остроленский Нагайбакского района, Степное Пластовского района, городах Бакал Саткинского района, Кыштым, Миасс, Усть-Катав и Челябинск.

В Челябинске профилактические работы запланированы на 25 сентября с 9:30 до 14:00. Возможно отключение телевизионного сигнала каналов «ЧЕ», 1 и 2 мультиплексов, а также следующих радиостанций: Радио России, Вести FM, Маяк, Бизнес FM, Интерволна, Love Радио, Комсомольская правда, Дети-FM, Радио Дача, Новое радио, Studio 21, Наше Радио, Русское Радио, L-Радио, Радио 7, Энерджи, Ретро FM, Авторадио, 100 FM, Радио Континенталь, Европа плюс, Олимп.

Специалисты Челябинского телерадиоцентра приносят извинения жителям за доставленные неудобства и просят отнестись с пониманием к временному отключению телерадиоканалов.

Вопросы специалистам РТРС можно круглосуточно задать по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002 или посмотреть информацию на специализированном сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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