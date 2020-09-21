В Челябинске на месяц ограничат движение по одной из крупных магистралей

Движение по улице Черкасская в Челябинске временно ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменения связаны с продолжающимися в городе дорожными работами.

«В связи с проведением работ по устройству тротуара с 21 сентября по 20 октября будет ограничено движение транспорта по улице Черкасской на участке от улицы Пети Калмыкова до поворота к торговому комплексу «КС», – уточнили в городской администрации.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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