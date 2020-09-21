В Сатке на крупном предприятии погиб второй рабочий за неделю

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти рабочего промышленного предприятия.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, утром 21 сентября в шахте промышленного предприятия (Сатка) обнаружено тело машиниста электровоза.
По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы в результате опрокидывания состава вагонеток с электровозом.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Это уже второй случай гибели рабочего на предприятии, входящем в группу «Магнезит». 16 сентября там же погиб машинист погрузочно-доставочной машины.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 21.09.20
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