«Очень много заболеваний». Южноуральцы массово жалуются на холод в школах и детских садах

Жители Челябинской области заявили о росте заболеваемости ОРВИ из-за холода в образовательных учреждениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатора Челябинской области Алексей Текслера завалили жалобами на замерзающие школы и детские сады. Интернет-сообщество «А.Л. Текслер, помоги!» переполнено сообщениями из самых разных муниципалитетов.

«Бакал, Саткинский район, нет отопления, на улице снег уже, дети по второму кругу болеют, до нашей администрации не дозвонится. ЖКО прямым текстом говорят, что даже не знают когда запустят котельную центральную! Когда уже прекратят издеваться над людьми?» – пишут возмущенный южноуральцы.

«Бакал, Саткинский район, нет отопления, на улице снег уже, дети по второму кругу болеют, до нашей администрации не дозвонится. ЖКО прямым текстом говорят, что даже не знают когда запустят котельную центральную! Когда уже прекратят издеваться над людьми?» – пишут возмущенный южноуральцы.

В течение всего дня число подобных жалоб только росло. «Обращаемся к вам с той же проблемой, что и в прошлом году. В детском саду №24 села Кичигино Увельского района до сих пор не дали отопление. В группах невозможно находиться, температура 12-14 градусов, дети ходят одетые, спят в холодных кроватях, очень много заболеваний. В селе есть отдельная котельная именно для детского сада, приюта, больницы. Когда будет отопление? Почему страдают дети? Помогите решить проблему», – обращаются к главе региона жители области.

«В Копейске д/с №19 – нет отопления. Поломка произошла 18 числа, видимо, при запуске, и до сих пор ничего не устранено. Детки и воспитатели мерзнут и заболевают», – вторят землякам жители пригорода Челябинска.

Между тем, по информации пресс-службы министерства образования и науки Челябинской области, на понедельник, 21 сентября, в регионе на карантин по ОРВИ было закрыто 469 классов и 3 школы. На пятницу, 18 сентября, было закрыто 398 классов и 3 школы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.09.20

Активисты кампании «Нет!» обжалуют отказ Верховного суда рассматривать иск об отмене реформы Конституции. / Минздрав РФ не справился с госпрограммой «Развитие здравоохранения»: большинство объявленных целей не достигнуты. / В Сатке на крупном предприятии погиб второй рабочий за неделю. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»