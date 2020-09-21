Энергетики требуют обанкротить МУП, ответственный за отопление в Озерске

Энергетики направили иск о банкротстве МУПа, ответственного за теплоснабжение южноуральского ЗАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Фортум» направила в арбитражный суд иск о признании банкротом МУП «Многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства», принадлежащего мэрии Озерска.

Из искового заявления следует, что коммунальная организация задолжала генерирующей компании, принадлежащей финским собственникам, 660 миллионов рублей.

«Основное тело долга сформировалось в 2010-2011 годах, когда не было договора между МУПом и «Фортумом» и шло бездоговорное потребление ресурсов, – цитирует «Знак» источник, близкий к администрации Озерска. – Затем «Фортум» насчитал крупную сумму, оспорить которую город не смог, долг тянется с тех пор. Город планировал постепенно расплачиваться с долгом, но это длилось бы очень долго».

Источник издания также напомнил о предложении энергетиков «Росатому» выкупить у них Аргаяшскую ТЭЦ, производящую тепловую энергию для Озерска. Не исключено, что иск компании – попытка форсировать переговорный процесс.

Иск был подан 18 сентября. Между тем, на 22 сентября мэрия Озерска планировала начало отопительного сезона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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