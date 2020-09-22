ММК упрочил позиции в топ-20 рейтинга Forbes

ММК укрепил позиции среди крупнейших частных компаний России по версии Forbes.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания заняла 15-е место в рейтинге 200 самых крупных частных компаний России по версии российского издания Forbes.

Forbes обнародовал очередной рейтинг 200 самых крупных частных компаний в России по итогам работы в 2019 году. В список включены компании, капитал которых контролируют частные лица (более 50%). Ранжирующим показателем рейтинга выступает выручка за предыдущий год. Магнитогорский металлургический комбинат по объему выручки в 2019 году занял в рейтинге 15-е место, тем самым на одну позицию улучшив показатель по сравнению с прошлогодним рейтингом.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России, напомнили в компании. Активы холдинга в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2019 году Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и реализовано 11,3 млн тонн металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2019 год составила 7,566 млрд американских долларов, EBITDA – 1,797 млрд долларов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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