Прокуратура поддержала претензии челябинцев к работе регоператора капремонта

После обращения общественников прокуратура наказала регоператора за нарушения, допущенные при капремонте домов в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского областного отделения Общероссийского народного фронта, региональный оператор капитального ремонта призван к ответу за нарушения, допущенные при проведении работ в многоквартирных домах областного центра.

О несоблюдении сроков и некачественном ремонте надзорным органам сообщили эксперты общественной организации. Проверка подтвердила факты, изложенные общественниками, и фонду капремонта вынесены предписания об устранении нарушений.

Так, регоператору пришлось ответить за свое бездействие и отсутствие контроля за работой подрядчика в доме на проспекте Ленина, 71, в Челябинске. Ответственная организация бросила ситуацию на самотек, несмотря на многочисленные жалобы жителей и обращения общественников. «В 2019 году в доме в самом центре города некачественно отремонтировали кровлю. После проверки регоператор пообещал решить проблему и побудить подрядчика устранить нарушения. По факту же людям пришлось больше года жить в доме без крыши. Эти работы должны были быть выполнены качественно и приняты еще в январе!» – подчеркнул эксперт общественной организации.

Также прокуратуру не устроили сроки капремонта крыши на проспекте Победы, 115, и сомнительная лояльность регоператора к нерадивому подрядчику. Вместо заявленного марта 2020 года исполнитель сдал объект в мае, а фонд капремонта в свою очередь подписал акты, проигнорировав нарушения. «Такая позиция неприемлема. Ситуация подтверждает, что с попустительства контролирующего органа подрядчики начинают халатно относиться к своим обязанностям. Давно пора поднять вопрос о добросовестности регионального оператора, который, похоже, совершенно не заинтересован в качестве выполняемых работ», – заявил представитель общественников.

Те же нарушения регоператор допустил и в отношении проблемных домов Тракторозаводского района на улице Горького, 12, 9, 8, 4, и улице Первой Пятилетки, 51, 53, 33, 25. Такое количество подтвержденных фактов говорит о систематическом отсутствии контроля, считают эксперты ОНФ. Общественники просят руководство региона и Государственную жилищную инспекцию обратить особое внимание на деятельность фонда, чья безответственность ставит под вопрос реализацию программы капитального ремонта в Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.09.20

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