На Южном Урале еще два человека умерли от коронавируса

В Челябинской области растет число больных COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 22 сентября в регионе подтверждено 16086 случаев заболевания COVID-19 (+ 79 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники – 6 человек).

Больных COVID-19 – 3160 человек. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 – 1.

За прошедшие сутки выписаны 31 человек. Всего 12431 пациент выздоровел и выписан из больниц.

Скончались 3 человека. Двое из них – 56-летний мужчина и 49-летняя женщина – от COVID-19. 83-летний южноуралец умер от других причин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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