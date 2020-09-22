Два магнитогорца предстанут перед судом за помощь в передаче взятки военкому

Два жителя Магнитогорска предстанут перед судом за посредничество в передаче взятки военному комиссару.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух местных жителей, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).

В ходе следствия установлено, что южноуральцы с апреля по август 2018 года, действуя в интересах знакомого, не желавшего служить в вооруженных силах, выступили посредниками в передаче 150 тысяч рублей руководителю военного комиссариата Магнитогорска за освобождение приятеля от призыва по состоянию здоровья. В ответ военком вручил призывнику фиктивные медицинские документы о наличии у него плоскостопия, которое является основанием для освобождения от исполнения воинской обязанности.

В ходе следствия наложен арест на имущество одного из обвиняемых – автомашину «Газель» стоимостью 100 тысяч рублей.

Уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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