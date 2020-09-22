Число южноуральцев, заболевших ОРВИ, выросло в полтора раза

За неделю заболеваемость ОРВИ в Челябинской области подскочила в полтора раза.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями оценивается в регионе как не эпидемическая.

За 38 неделю года (с 14 по 20 сентября) зарегистрировано 29207 случаев ОРВИ, показатель составил 89,1 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 47%. Максимальный рост отмечен среди школьников 7-14 лет – на 45% в сравнении с предыдущей неделей.

Рост заболеваемости ОРЗ во второй половине сентября является сезонным и связан с формированием организованных коллективов после каникул и отпусков, отмечают в надзорном ведомстве.

Случаев гриппа в этом сезоне не зарегистрировано. По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции.

В Челябинской области сезонная вакцинация против гриппа в самом разгаре. В настоящее время уже привились более 394 тысяч южноуральцев.

Вакцины в текущем сезоне имеют полностью обновленный состав: грипп A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1/pdm09), A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2), грипп B/Washington/02/2019 (линия Viktoria), в четырехкомпонентных вакцинах – дополнительно В/Phuket/3073/2013 (линия Yamagata).

Челябинск, Виктор Елисеев

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