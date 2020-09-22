В Челябинской области магазин закрыли за нарушение масочного режима

В одном из городов Южного Урала на два месяца приостановили деятельность торговой точки, где нарушались санитарные нормы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП России по Челябинской области, в Златоусте на 60 суток приостановлена деятельность продуктового магазина. Исполнение постановления суда об административном правонарушении индивидуального предпринимателя – владельца магазина, контролируют судебные приставы отдела по городу Златоусту и Кусинскому району.

В ходе проверки надзорным органом был выявлен ряд нарушений в работе торговой точки. В частности, продавец был допущен к работе без личной медицинской книжки, в магазине отсутствовали документы, свидетельствующие о проведении генеральных и текущих уборок, продавцы не обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, в помещении с постоянным пребыванием сотрудников отсутствует устройство для обеззараживания воздуха, в торговом зале и перед кассой нет разметки для соблюдения социальной дистанции между посетителями.

Суд, рассмотрев протокол специалистов Роспотребнадзора, признал вину индивидуального предпринимателя в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по городу Златоусту и Кусинскому району.

Возбуждено исполнительное производство, судебным приставом-исполнителем опечатаны двери магазина, индивидуальный предприниматель предупреждена об административной ответственности за неисполнение требований судебного пристава. Сохранность печатей будет контролироваться на протяжении всего срока административного приостановления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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