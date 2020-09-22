В Магнитогорске передали в суд дело о гибели журналиста местного издания

В Челябинской области в суде рассматривается уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении смерти мужчине в ходе бытовой ссоры.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Магнитогорска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Напомним, журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин впал в кому после жестокого избиения водителем иномарки 31 марта 2018 года.

«В воскресенье, 31 марта, в период времени с 12:35 до 12:45 в районе дома 1 по улице Ворошилова на нерегулируемом пешеходном переходе произошел конфликт между двумя мужчинами: пешеходом и водителем. После чего моему супругу были нанесены телесные повреждения. В данный момент он находится в больнице. Врачи оценивают состояние как крайне тяжелое. Водитель уехал с места конфликта», – рассказала жена магнитогорца.

Врачи боролись за жизнь журналиста больше полутора месяцев. Однако 20 мая он скончался в больнице.

Подозреваемого в избиении Скуридина задержали в ноябре 2019 года. Он свою вину отрицает.

«По уголовному делу следователями и следователями – криминалистами СК совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области был проделан значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: допрошено более 30 свидетелей, на причастность к преступлению проверены владельцы более 250 автомашин. Просмотрены видеозаписи более 20 видеокамер. Проведены необходимые экспертизы: видеотехническая, судебно-медицинская и другие. По результатам данной работы был установлен 41-летний житель Магнитогорска, причастный к совершению преступления», – рассказали в региональном следственном управлении СКР.

Мужчине было предъявлено обвинение, по ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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