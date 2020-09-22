На Южном Урале растет число школ, закрытых на карантин

В Челябинской области с каждым днем растет число классов и школ, закрытых на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в регионе растет число школьников, заболевших ОРВИ.

Напомним, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, с началом эпидсезона по ОРВИ образовательные учреждения (классы или школы), закрываются на карантин при сокращении в них численности на 20%. В Челябинской области число таких учебных заведений неуклонно растет.

Так, по данным министерства образования и науки региона, на понедельник, 21 сентября, в области было переведено на дистанционное обучение 469 классов и 3 школы. На сегодня это число составляет 473 класса и сразу 8 школ.

Школы закрыты в Южноуральске, а также в Кизильском, Красноармейском, Нагайбакском и Саткинском районах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.09.20

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