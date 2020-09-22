В Челябинске стартовал процесс по делу экс-главы города

Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева перенесли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска продлил домашний арест экс-мэра Евгения Тефтелева до 8 февраля 2021 года.

Напомним, сегодня, 22 сентября, стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего высокопоставленного чиновника. Однако судья ограничился лишь решением вопроса о продлении меры пресечения. Следующее заседание состоится 8 октября.

По данным следствия, в 2015 – 2019 годах обвиняемый вместе с подельником получил частями взятку на сумму 2,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории Челябинска.

В ходе расследования уголовного дела было арестовано имущество Тефтелева на сумму более 60 млн рублей.

Экс-чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение, в связи с этим уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

При этом в досудебном соглашении Евгений Тефтелев пообещал дать следствию показания против бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, директора ЮУ КЖСИ Натальи Салеевой, действующего мэра Челябинска Натальи Котовой и ее советника Петра Конарева.

Так, экс-глава областного центра намерен был дать показания о завышении стоимости консультационных услуг по проекту строительства конгресс-холла «Крылья» в договоре, заключенном по инициативе Натальи Салеевой. Что касается Натальи Котовой и Петра Конарева, речь, среди прочего, шла о проекте благоустройства набережной реки Миасс.

А в августе этого года сканы самого ходатайства и копии протоколов с подробными показаниями против Котовой и Конарева появились в социальных сетях. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Инициатором возбуждения уголовного дела стал прокурор Челябинской области Виталий Лопин. Следователям предстоит выяснить, кто способствовал публикации документов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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