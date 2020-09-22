В Челябинской области требуют отменить результаты выборов в городское собрание депутатов

Магнитогорские коммунисты отказались признавать легитимность городского собрания нового созыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление от имени 17 кандидатов в депутаты парламента Магнитогорска, выдвигавшихся от КПРФ, было опубликовано в социальных сетях.

«13 сентября 2020 года в Магнитогорске должны были состояться выборы в Магнитогорское городское Собрание депутатов шестого созыва. Однако выборов, которые можно было бы признать легитимными, не произошло. У нас есть основания полагать, что результаты выборов в Магнитогорское городское Собрание депутатов шестого созыва сфальсифицированы», – заявляют авторы послания.

По словам экс-кандидатов, с самого начала избирательная кампания в муниципальный парламент не была честной и не обеспечивала равные права кандидатов. «Администрация города Магнитогорска работала на победу кандидатов от «партии власти», обеспечивала их агитационным и административным ресурсом, – настаивают магнитогорцы. – Городские власти создавали видимость решения точечных проблем горожан, делали это за счет городского бюджета, денег налогоплательщиков и выдавали свои повседневные обязанности за достижения кандидатов «Единой России». Фактически имел место подкуп избирателей общегородского масштаба, который продолжался вплоть до дня голосования».

Весь административный аппарат города работал на «партию власти», уверены «протестанты». На мельницу ЕР лило воду досрочное голосование, а затем и выездное, уверены авторы письма. «Вдобавок, помощники и кандидаты от «Единой России», используя свое служебное положение, сами распространяли агитационные материалы в «день тишины» 12 сентября, агитировали за себя, даже в день голосования», – настаивают они.

«В результате нас попытались убедить в фальшивой победе кандидатов «Единой России» в 28 округах из 32-х. Этот мираж «победы» был обеспечен не честной борьбой, а сговором, масштабными фальсификациями, запугиванием, обманом и подкупом горожан, мобилизацией зависимых избирателей при досрочном и выездном голосовании. Таковы политические технологии «партии власти», – возмущаются экс-кандидаты.

Явка на выборы в Магнитогорске не превысила 32%, но без учета «надомников» и «досрочников» – не достигла и 10%, напоминают авторы письма. «Мы видим провал реализации государственной политики общественного согласия, легитимации власти в Магнитогорске. Мы видим отказ горожан в мандате доверия исполнительной власти Магнитогорска. Мы видим результат подрыва основ общественного договора, существующего в нашем обществе. Даже из тех горожан, кто пришел на избирательные участки и проголосовал, «партии власти» отдали свое предпочтение меньше половины избирателей. Это означает, что интересы 90% магнитогорцев, в составе нового городского собрания никак не представлены и не учтены», – пишут южноуральцы.

Исходя из вышесказанного, авторы письма требуют отмены результатов голосования в Магнитогорское городское Собрание депутатов шестого созыва, ручного пересчета голосов избирателей на всех округах, где выдвигались кандидаты от КПРФ, а также привлечения к ответственности всех лиц, участвовавших в фальсификации выборов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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