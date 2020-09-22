Челябинка предстанет перед судом за попытку сбыть поддельные купюры на полмиллиона рублей

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о незаконном обороте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка России.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы Челябинска. Она обвиняется в перевозке, хранении в целях сбыта заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ.

По версии следствия женщина познакомилась в сети Интернет с неизвестным, с которым договорилась об организации сбыта на территории Челябинска фальшивых купюр. Позднее через службу доставки она получила от подельника поддельные банковские билеты номиналом 5 000 рублей образца 1997 года в количестве 100 штук.

После чего в июне 2020 года упаковала купюры в свертки и доставила часть из них к месту скрытого хранения, разместив «закладки». Незаконная деятельность обвиняемой была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело расследовано следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Вину по предъявленному обвинению женщина признала полностью. В содеянном раскаивается. Ранее не судима, безработная, не замужем, на иждивении имеет двух детей 11 и 6 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Металлургический районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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