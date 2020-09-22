В пригороде Челябинска во время ливней затопило больницу

В одной из больниц Южного Урала с потолка пошел дождь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», продолжавшиеся несколько дней ливни и прохудившаяся крыша создали серьезные проблемы для Сосновской районной больницы, расположенной в селе Длогодеревенское. Видео коммунального ЧП появилось в telegram-канале «Бюро наводок».

«Треш в реабилитационном центре для перенесших COVID-19 в Долгодеревенском. Наши подписчики прислали шокирующее видео, которое пусть комментируют чиновники. У нас слов нет. Говорят, на видео не административное помещение, а палата, где должны восстанавливаться люди», – пишут авторы канала.

На видео запечатлено помещение с железными кроватями, где с потолка текут потоки воды. При этом, несмотря на установленные то тут, то там, ведра и тазы, пол в помещении покрыт водой.

Впрочем, в самом лечебном заведении, признав факт подтопления, заверили, что пострадали, в основном, подсобные помещения. По информации представителей больницы, здесь уже побывали чиновники областного правительства. Крышу учреждения готовят к ремонту.

Челябинск, Виктор Елисеев

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