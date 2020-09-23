Два человека пострадали в ночном «перевертыше» с участием «скорой» в Челябинске

В Челябинске на сложном повороте у ТРК перевернулась машина скорой медицинской помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла ночью 22 сентября у ТК «Кольцо».

Столкнулись грузовая «Газель» и автомобиль «скорой», следовавший из пригорода. В результате столкновения спецмашина перевернулась на борт.

По информации ГУ МВД по Челябинской области, в ДТП пострадали 54-летний водитель автомобиля скорой помощи и его 44-летняя пассажирка.

При этом водитель «Газели», по всей видимости, был пьян, так отказался от проверки на алкогольное опьянение. На месте аварии на него составили протокол в связи с отказом от медицинского освидетельствования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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