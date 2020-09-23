«Суровый» Челябинск: чиновники продолжают уговаривать бизнесменов соблюдать масочный режим в магазинах

Бурная деятельность чиновников челябинской мэрии по контролю за соблюдением масочного режима в торговых точках пока ограничивается, в основном, разъяснительными беседами с руководством.

Как сообщал ранее «Новый День», лишь в минувший понедельник (спустя полгода после начала пандемии COVID) глава Челябинска Наталья Котова озаботилась соблюдением масочного режима в общественных местах и магазинах.

Напомним, чиновница настояла на увеличении проверок торговых заведений, а также потребовала не пускать горожан без масок в магазины.

Подчиненные привычно активизировали работу, и уже к вечеру того же понедельника в пресс-службе городской администрации отчитались: сотрудниками управления по торговле и услугам проверено 40 магазинов и 138 отделов в одном из торгово-развлекательных комплексов. В 10 отделах сотрудники не имели средств индивидуальной защиты.

Что же предприняли суровые челябинские чиновники? «С руководителями предприятий торговли проведены разъяснительные беседы о недопустимости работы продавцов без масок, а также о недопустимости обслуживания покупателей, не имеющих защитных масок», – рассказали в мэрии.

Во вторник сотрудники управления по торговле и услугам проверили 173 предприятия торговли (из них 62 в одном из торговых комплексов). По результатам проверки в 3 магазинах сотрудники не имели средств индивидуальной защиты.

Правда, на сей раз разъяснительные беседы сопроводили хотя бы составлением протоколов.

Любопытно: масочный режим действует в регионе уже несколько месяцев, а в Челябинске только сейчас активизировались проверки – через полгода после начала эпидемии. И основным средством воздействия до сих пор остаются «разъяснительные беседы». При этом в сетях эконом-класса нормы безопасности не соблюдаются массово. А там, где небольшие площади, – люди буквально трутся друг о друга, и все без масок.

Да что там магазины эконом-класса, когда и в МФЦ-то далеко не все посетители находятся в масках. Про общественный транспорт можно и вовсе забыть – там если и встретишь человека в маске, так разве что раз в сутки. А уж о социальной дистанции, особенно в час пик, никто и не слышал.

Между тем, в других муниципалитетах к ситуации относятся куда намного ответственнее. Например, в Златоусте магазин, где игнорировали масочный режим, закрыли на 2 месяца. А в Миассе одну из горожанок оштрафовали на 15 тысяч рублей за посещение МФЦ и суда без маски.

Челябинск, Виктор Елисеев

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