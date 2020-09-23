В Челябинской области вторые сутки подряд фиксируют смерти от COVID-19

Еще два южноуральца скончались от коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 23 сентября в регионе подтверждено 16166 случаев заболевания COVID-19 (+ 80 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьники – 6 человек).

Больных COVID-19 – 3162 человек. Классов, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям коронавирусной инфекции – 1.

За прошедшие сутки выписаны 75 человек. Всего 12506 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Скончались 3 человека. Пациенты 66 и 77 лет – от COVID-19. 40-летний южноуралец умер от острой ишемической дистрофии миокарда и атеросклеротической болезни сердца (ковид сопутствующий).

Челябинск, Виктор Елисеев

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