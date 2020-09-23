В ЧелГУ введены ограничения после подтверждения COVID-19 у сотрудника

В одном из вузов Челябинска отменили все массовые мероприятия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничительные мероприятия введены по распоряжению Роспотребнадзора после подтверждения коронавирусной инфекции у одного из преподавателей Челябинского государственного университета.

В связи с этим отменены все массовые мероприятия, усилен дезинфекционный режим. Кроме того, по данным пресс-службы вуза, две группы студентов и преподаватели кафедры, где работал педагог, переведены на дистанционный режим работы и учебы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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