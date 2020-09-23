Высокопоставленный сотрудник Росгвардии в Снежинске «слил» 4,5 тысячи литров казенного топлива

В Снежинске вынесен приговор должностному лицу за совершение растраты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Снежинский городской суд признал местного жителя виновным в растрате, совершенной с использованием своего служебного положения.

Установлено, что мужчина, являясь начальником Отдела вневедомственной охраны по ЗАТО Снежинск (филиала Управления вневедомственной охраны войск Росгвардии), с ноября 2018 по март 2019 года на автозаправочных станциях заправлял свой личный автомобиль топливом, предназначенным исключительно для служебного автотранспорта.

Всего высокопоставленный сотрудник учреждения «слил» таким образом 4 тысячи 644 литров. Ущерб был оценен в сумму свыше 200 тысяч рублей.

Имущественный ущерб возмещен им в полном объеме в ходе предварительного следствия.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий должности на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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