Суд обязал ЧМК выплатить 142,6 миллиона рублей за загрязнение реки Миасс

Суд обязал ЧМК возместить ущерб, принесенный сбросом недоочищенных стоков в реку Миасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил иск Челябинской природоохранной прокуратуры и Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 142,6 миллиона рублей за загрязнение реки Миасс.

Напомним, тяжба между металлургическим комбинатом и Росприроднадзором тянется с 2016 года, когда в ходе плановой выездной проверки сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения законодательства о водопользовании. Замеры специалистов показали, что концентрация загрязняющих веществ в сточных водах предприятия превышает установленные нормативы.

Росприроднадзор выдал предписание об устранении нарушений, но ни в 2017, ни в 2018, ни в 2019 году оно так и не было исполнено, отмечают в ведомстве. В итоге Росприроднадзор передал материалы проверки в природоохранную прокуратуру.

Закончилось все судебным разбирательством, в ходе которого суд встал на сторону надзорных органов, обязав ЧМК выплатить 142,6 миллиона рублей в возмещение ущерба.

Представители ЧМК уже заявили о намерении обжаловать решение суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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