Власти Челябинска ищут кредит на 2 миллиарда рублей

Мэрия Челябинска объявила аукцион на открытие кредитных линий для покрытия дефицита бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявления о приеме заявок для участия в электронном аукционе было опубликовано на портале «Госзакупки» во вторник, 22 сентября.

Всего мэрия Челябинска разместила на электронной площадке 10 лотов. В каждом из них запрашивается кредитная линия на 200 миллионов рублей для частичного покрытия дефицита бюджета или погашения существующих долговых обязательств. При этом городские власти обязуются вернуть взятый кредит (его сумма может варьироваться в пределах доступного лимита) в течение года (365 дней) после образования задолженности.

Срок действия кредитных линий по пяти контрактам устанавливается в 3 года (1095 дней). Максимальная цена контракта – 39 миллионов 720 тысяч рублей.

По оставшимся пяти контрактам действие кредитной линии ограничивается двумя годами. Максимальная цена контракта – 25 миллионов 660 тысяч рублей.

В целом, за обслуживание кредитов власти готовы заплатить 327 млн рублей.

Впрочем, удастся ли мэрии Челябинска найти желающих ссудить им 2 миллиарда рублей – вопрос. Напомним, ранее правительство Челябинской области объявляло торги на предоставление кредитной линии в 10,8 миллиарда рублей. Но ни одной заявки на торги на поступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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