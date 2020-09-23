В южноуральском парламенте поделили кресла

В правительстве Челябинской области определились с руководством законодательного собрания региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился сегодня, 23 сентября, с депутатами нового созыва регионального парламента, где предложил свое видение руководящего состава заксобрания.

Главой представительного органа останется Владимир Мякуш. У него будет семь заместителей.

Первым зампредом парламента станет Александр Лазарев, уже подавший в отставку с поста мэра Южноуральска. Кроме того, он возглавит комитет по бюджету и налогам.

Кроме того, заместителями спикера станут Вадим Ромасенко, Владимир Павлов, Анатолий Еремин, Олег Голиков, Константин Струков и Юрий Карликанов. Интересно, что только Голиков и Карликанов сохранили посты вице-спикеров.

Комитет по экономической политике и предпринимательству возглавит Евгений Илле. Комитет по аграрной политике достанется Вячеславу Евстигнееву. Руководителем комитета по социальной политике предлагается сделать Сергея Буякова, на молодежную политику, культуру и спорт бросить Михаила Видгофа. Комитет по промышленной политике и транспорту продолжит возглавлять гендиректор ММК Павел Шиляев. Пост руководителя комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению сохранит за собой Анатолий Брагин. Все вышеперечисленные парламентарии – представители «Единой России».

Два комитета достанутся представителям других партий – председателем комитета по экологии и природопользованию станет представитель «Зеленой альтернативы» Михаил Махов, а комитет по регламенту и депутатской этике возглавит «справедливоросс» Василий Швецов.

И если председательство Швецова, представителя второй по численности фракции в заксобрании, выглядит логичным, то назначение единственного депутата от «зеленых» ничем, кроме привычного волюнтаризма областных властей, объяснить невозможно. Ведь представители еще трех, более крупных фракций (КПРФ, ЛДПР и Партии пенсионеров) остались без руководства комитетами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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