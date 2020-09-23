В Челябинске задержали подростка, готовившего массовое убийство

Несовершеннолетний челябинец планировал устроить резню в одном из кинотеатров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17-летний житель Челябинска планировал устроить резню после сеанса в кинотеатре, расположенном в Ленинском районе областного центра.

О планах подросток поведал на своей странице в социальных сетях. «23.09.2020 – массовое убийство! Андрей Чикатило шлет вам большой привет», – написал юноша, сопроводив сообщение изображением перевернутой пентаграммы.

Челябинца задержали, изъяв у него дома несколько ножей. Расследованием инцидента будет заниматься СКР, так как горожанину не исполнилось еще 18 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.09.20

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