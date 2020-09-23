Челябинец, открывший огонь по полицейскому, предстанет перед судом

В суд направили уголовное дело в отношении челябинца, открывшего огонь по полицейскому.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

Напомним, инцидент произошел ночью 20 июня нынешнего года во время задержания семерых налетчиков, напавших перед этим на пункт приема лома.

Челябинец во время задержания был на водительском сиденье автомобиля «Вольво». Не желая быть задержанным, он открыл огонь из травматического пистолета «Гроза 02» в сторону стоящего в непосредственной близости оперуполномоченного уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области. Силовик вовремя среагировал и уклонился от выстрелов.

В настоящее время свободолюбивый горожанин содержится под стражей по уголовному делу, находящемуся в производстве следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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