Родители двухлетнего магнитогорца обвинили врачей в нерасторопности, стоившей их сыну жизни

В Магнитогорске умирающего ребенка возили по всему городу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двухлетний мальчик умер в магнитогорской детской городской больнице №3 (ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства») в ночь на 19 сентября. Родители ребенка уверены: не будь медики халатны и нерасторопны, их сына можно было спасти.

Утром 18 сентября мальчика отвели в детский сад, причем чувствовал он себя хорошо. Но во второй половине дня воспитатель сообщила по телефону матери магнитогорца, что тот плачет и у него небольшая температура. К приходу родителей температура у сына была уже 39 градусов по Цельсию. Из дома вызвали скорую медицинскую помощь.

Когда «скорая» приехала, мальчика вырвало в присутствии фельдшера. Та решила, что у малыша обычное отравление, и прописала жаропонижающее, смекту и регидрон. После приема лекарств ребенок уснул. Проснувшись, чувствовал себя неплохо. Но к полуночи ему стало хуже. «Рвотные позывы не прекращались, ребенок начал задыхаться. Мама снова вызвала скорую, при этом уточнила, что он задыхается, – цитирует Znak.com бабушку мальчика. – Приехала та же самая бригада, что в первый раз. Фельдшер, озвучив новый диагноз – ларингит, приняла решение везти ребенка с мамой на госпитализацию. Приехала бригада на обычной машине, не на реанимобиле, и ехала с выключенными проблесковыми маячками, останавливаясь на светофоре, пока медик не прикрикнула на водителя, что у нее тяжелый ребенок. В карете скорой помощи внуку дали трубку с кислородом в носик, но лучше ему не становилось. При этом он был в сознании и разговаривал. Но привезли их не в больницу, а на подстанцию на Доменщиков. Там сначала оформили документы, потом осмотрели, дали ингалятор и сделали укол – что за укол, мы не знаем. После этого пересадили уже в реанимобиль и повезли в детскую горбольницу №3».

Впрочем, для больницы приезд матери с ребенком оказался сюрпризом. Врача-реаниматолога вызвали по телефону, но пришел он не сразу. Тогда один из сотрудников «скорой», остававшихся в приемном покое, посоветовал обеспокоенной горожанке самой отнести сына в реанимационное отделение.

Пройдя какое-то расстояние, женщина наткнулась на врача, который и шел с ним. Медику очень не понравилась «самодеятельность» матери, и тот грубо отправил ее обратно в приемный покой.

Спустившись, наконец, к уже теряющему сознание малышу, реаниматолог только и смог протянуть, что привезли ребенка поздно. И отправил мать с малышом снова в реанимацию. У входа в отделение он забрал ребенка, а вернувшись через небольшой промежуток времени сообщил, что малыш умер.

Родственники мальчика уверены, что причиной смерти малыша стали бездействие врачей и нарушения в маршрутизации пациента: задыхающегося ребенка необходимо было срочно везти на реанимобиле в больницу, уверены они. Вместо этого его катали по всему городу.

По факту смерти малыша министерство здравоохранения Челябинской области проведет необходимую в таких случаях служебную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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