На Южном Урале еще один человек скончался от COVID-19

В Челябинске третьи сутки подряд фиксируют случаи смерти от коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 24 сентября в регионе подтверждено 16248 случаев заболевания COVID-19 (+ 82 новых подтверждения ко вчерашнему дню, из них школьники – 5 человек).

Больных COVID-19 – 3132 человека. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям коронавируса – 1.

За прошедшие сутки выписаны 109 человек. Всего 12615 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Скончались 3 человека. Женщина 56 лет – от COVID-19. Пациентки 70 и 85 лет – от других причин (ковид сопутствующий).

Челябинск, Виктор Елисеев

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