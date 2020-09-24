Благоустройство парка Терешковой в Челябинске вылилось в уголовное дело

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения при проведении работ по благоустройству парка в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска по информации главного контрольного управления региона провело проверку исполнения законодательства при проведении работ по благоустройству Детского парка им. В.В. Терешковой.

«Установлено, что администрацией Тракторозаводского района Челябинска в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории парка, заключенного в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», приняты к бухгалтерскому учету акты формы КС-2, содержащие информацию о фактически невыполненных работах по устройству водоприемной системы, монтажу системы крепления гранитных плит, прокладке трубопровода и демонтажу старого трубопровода», – рассказали в региональной прокуратуре.

Факт производства перечисленных работ на момент исполнения контракта подрядчиком в ходе проверки не подтвердился. Вместе с тем, администрация района полностью оплатила невыполненные работы. В результате бюджет потерял свыше 520 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения.

По результатам их рассмотрения в СЧ СУ городского УМВД возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств муниципального образования «Город Челябинск».

Кроме того, в связи с ненадлежащим исполнением условий муниципального контракта, отсутствия контроля со стороны заказчика, нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств, прокуратурой главе Тракторозаводского района Челябинска внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, 15 сентября глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова покинула свой пост, перейдя на работу в администрацию Центрального района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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