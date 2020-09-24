В Миассе огласили приговор пособникам экс-руководителя оборонного завода

В Миассе вынесли приговор горожанам, присвоившим 19 миллионов рублей, принадлежавших оборонному предприятию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Миасский городской суд признал экс-начальницу бюджетно-экономического отдела Миасского машиностроительного завода (входит в структуру Роскосмоса) и директора компании «Техпласт» виновными в присвоении или растрате, совершенные в особо крупном размере.

Напомним, речь идет об афере, которую тогдашний директор ММЗ Андрей Юрчиков провернул с подельниками в 2015-2016 годах. По версии следствия, завод заключил договор с ООО «Техпласт» на поставку товаров и в несколько приемов перечислил деньги, но ничего взамен не получил. Выведенные таким образом 19 миллионов рублей подельники разделили между собой.

Сотрудница ММЗ и руководитель коммерческого предприятия пошли на сотрудничество со следствием и заключили досудебные соглашения. Экс-директор своей вины не признал, его уголовное дело рассматривается отдельно.

В итоге экс-начальница отдела ММЗ получила 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в 200 тысяч рублей. Бизнесмен приговорен к 3 годам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.09.20

Благоустройство парка Терешковой в Челябинске вылилось в уголовное дело. / На Южном Урале еще один человек скончался от COVID-19. / Родители двухлетнего магнитогорца обвинили врачей в нерасторопности, стоившей их сыну жизни. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»