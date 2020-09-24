Интриги не будет. На пост главы Кыштыма заявились действующий мэр и ее зам

На участие в конкурсе по отбору мэра Кыштыма подали лишь две заявки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», срок подачи документов на участие в конкурсе на должность главы Кыштыма завершился на минувшей неделе.

Напомним, конкурс объявило городское собрание депутатов еще прошлого созыва. Сегодня, 24 сентября, новый состав городского парламента выберет своих представителей в конкурсную комиссию.

Впрочем, особенных усилий для выбора следующего мэра парламентариям прилагать не придется: результаты конкурса более чем предсказуемы.

Дело в том, что на участие в выборах подано лишь две заявки. На пост главы города претендуют действующий мэр Людмила Шеболаева и ее первый заместитель Петр Мошкин. И вряд ли у кого-то есть сомнения в исходе этого мнимого противостояния.

Предварительное заседание конкурсной комиссии запланировано на 5 ноября. 12 ноября депутаты подведут итоги конкурса и утвердят нового главу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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