В Магнитогорске педагог надругался над пятилетней соседкой

В Челябинской области местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении жителя Магнитогорца, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

«По версии следствия, подозреваемый в Магнитогорск совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка, – рассказали в силовом ведомстве. – Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы».

По некоторым данным, жертвой посягательств магнитогорца стала пятилетняя девочка, живущая рядом с ним. Причем недавно горожане уже жаловались на нездоровый интерес южноуральца к детям: в социальных сетях рассказали о его приставаниях к школьницам.

Сам задержанный рекомендовал себя в соцсетях как музыкальный педагог, рассказывая о созданной им детской вокальной студии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.09.20

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