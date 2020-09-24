Уголовное дело в отношении экс-начальника управления капстроительства Челябинска ушло в суд

Уголовное дело бывшего начальника управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2015-2019 годов чиновник вместе с мэром города Евгением Тефтелевым получил взятку частями на сумму 2,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

Напомним, Евгений Тефтелев признал вину и заключил соглашение со следствием. Суд над ним начался во вторник, 22 сентября.

Евгений Пашков вину признаваться отказывается.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», – резюмировали в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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